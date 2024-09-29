Лекарственное растение Тимьян ползучий (Thymus serpyllum)

Лечение: кашель Семейство: губоцветные Признаки Сборный вид, чрезвычайно богатый формами. Многолетнее растение высотой от 5 до 30 см, Стебли полегающие до приподнимающихся, часто укореняющиеся, у основания иногда несколько одревесневающие.