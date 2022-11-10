В эпоху СССР вас бы ставили в пример молодежи, если сделаете 0 ошибок - ТЕСТ

Жизнь в Советское время можно вспоминать по-разному. Но для многих людей это годы детства и юности, когда многое воспринималось в самых светлых тонах.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии