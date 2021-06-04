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Массовая вакцинация детей против полиомиелита началась в Таджикистане

В Таджикистане стартовала дополнительная национальная кампания вакцинации против полиомиелита. За две недели медики привьют около полутора миллионов детей в возрасте до пяти лет, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

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