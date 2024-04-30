Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Microsoft инвестирует $1,7 млрд в развитие ИИ и облачных технологий в Индонезии

Microsoft инвестирует $1,7 млрд в течение следующих четырех лет в новую облачную инфраструктуру и инфраструктуру искусственного интеллекта в Индонезии, а также в возможности повышения квалификации в области искусственного интеллекта для 840 000 человек и поддержку растущего сообщества разработчиков страны.

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