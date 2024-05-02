Жители Камчатки отметили золотую свадьбу

Жители Камчатки Борис и Татьяна Евстафьевы отметили 50-летие совместной жизни. Чествование юбиляров прошло в отделе ЗАГС администрации Мильковского муниципального округа, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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