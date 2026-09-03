Дмитриев: европейцы выходят на протесты из-за провальной миграционной политики

Жители стран Евросоюза (ЕС) выходят на протесты из-за миграционной политики. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.