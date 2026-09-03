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Газета.ру

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Дмитриев: европейцы выходят на протесты из-за провальной миграционной политики

Дмитриев: европейцы выходят на протесты из-за провальной миграционной политики

Жители стран Евросоюза (ЕС) выходят на протесты из-за миграционной политики. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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