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Мировое обозрение

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Starlink больше не спрячешь: Бойцы «Днепра» снесли 11 спутниковых модулей ВСУ

Starlink больше не спрячешь: Бойцы «Днепра» снесли 11 спутниковых модулей ВСУ

Расчеты войск беспилотных систем группировки «Днепр» продолжают методично выдавливать украинские формирования с правого берега Херсона, лишая их главного средства связи.

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