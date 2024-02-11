Дачные воришки предстанут перед судом Ленобласти

Ленинградская область готовится к судебному разбирательству с бандой взломщиков дачных домов. Согласно информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, четверых граждан будет судить городской суд Ленобласти.
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