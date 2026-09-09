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Аргументы недели

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Женская мобилизация на Украине «не планируется», но куртки закупают

Женская мобилизация на Украине «не планируется», но куртки закупают

Минобороны Украины закупает 150 тысяч женских зимних курток. Поставка запланирована к середине следующего года.

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