Небензя уличил западные корпорации в получении выгоды от роста цен на продукты

MFA Russia / GHloballookpress.com От глобального роста цен на продовольствие наибольшую выгоду получают крупнейшие западные корпорации, однако Запад продолжает беспочвенно обвинять в продовольственном кризисе Россию.
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