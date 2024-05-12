Актриса Зендая снялась в розовом мини-платье с декольте

Популярная американская актриса Зендая стала главным лицом свежего номера журнала Vogue Australia. На обложке 27-летняя Зендая предстала в пыльно-розовом мини-платье от Louis Vuitton с глубоким декольте и обнаженными плечами.
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