Что случилось ночью, 14 октября 2024 года

Народно-освободительная армия Китая в Тайваньском проливе, а также вокруг самого острова Тайвань. К маневрам привлечены сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска.
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