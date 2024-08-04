"Адские порядки" от "шариатских патрулей": Почему русские не могут защитить себя от бандитов-мигрантов

Ольга Каширина

Ничего плохого в дружинниках мы, современники этих дружин, не видели в то время, когда они существовали. Правда, они боролись не с мигрантами, а с обычной шпаной, которой тоже было много. У нас же есть некая молодежная организация, почему бы ей не заняться этим делом. Хотя бы организацией и выработкой правил.