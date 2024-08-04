Коллаж Царьграда В центре общественного внимания вновь оказалась деятельность добровольных народных дружин (ДНД).
"Адские порядки" от "шариатских патрулей": Почему русские не могут защитить себя от бандитов-мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
Ничего плохого в дружинниках мы, современники этих дружин, не видели в то время, когда они существовали. Правда, они боролись не с мигрантами, а с обычной шпаной, которой тоже было много. У нас же есть некая молодежная организация, почему бы ей не заняться этим делом. Хотя бы организацией и выработкой правил.
Ответить
9 час.
Ольга Каширина
Студенты юридических ВУЗов могли бы участвовать в выработке этих правил.
Ответить
9 час.
Балу -
А в соответствии с каким нормативным правовым актом Российской Федерации эти "шариатские патрули" выходят на улицы русских городов и качают свои кишлачные права?... "Шариатский патруль"?... Сразу их патрулировать тропу белого медведя!... Без теплой одежды... Босиком... А то, блд, развелось мрази с задницами цвета альтеративного белому на улицах русских городов столько, что ощущаешь себя не в России, а в чуркобесии...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии