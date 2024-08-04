Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    И что, в октябре будем у Польши?СВО может закончи...
  • Андрей Тихонов
    Эту биомассу давно пора разогнать, и всё нажитое непосильным трудом конфисковать ,вплоть до правнуков. друзей, знаком...Мигранты напрягли...
  • Кошмар
    Первый Сармат с ядерным зарядом в Чехию  полетит, однозначно.Инициатива трещит...

"Адские порядки" от "шариатских патрулей": Почему русские не могут защитить себя от бандитов-мигрантов

"Адские порядки" от "шариатских патрулей": Почему русские не могут защитить себя от бандитов-мигрантов

Коллаж Царьграда В центре общественного внимания вновь оказалась деятельность добровольных народных дружин (ДНД).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
Ничего плохого в  дружинниках мы, современники этих дружин, не видели  в то время, когда они существовали.  Правда, они  боролись не с мигрантами, а с обычной шпаной, которой тоже  было много.   У нас же есть   некая молодежная организация, почему бы ей не заняться этим делом. Хотя бы организацией и выработкой  правил.
Ответить
9 час.
Ольга Каширина
Студенты юридических ВУЗов могли бы  участвовать в выработке   этих правил.
Ответить
9 час.
Балу -
А в соответствии с каким нормативным правовым актом Российской Федерации эти &quot;шариатские патрули&quot; выходят на улицы русских городов и качают свои кишлачные права?... &quot;Шариатский патруль&quot;?... Сразу их патрулировать тропу белого медведя!... Без теплой одежды... Босиком... А то, блд, развелось мрази с задницами цвета альтеративного белому на улицах русских городов столько, что ощущаешь себя не в России, а в чуркобесии...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх