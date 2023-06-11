Русская весна

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Наступление врага на Времевский выступ: ВСУ вошли в Благодатное (КАРТА)

Наступление врага на Времевский выступ: ВСУ вошли в Благодатное (КАРТА)

Наступление врага на Времеевский выступ продолжается: сообщается, что боевики 68-й егерской бригады ВСУ вошли в Благодатное на южно-донецком направлении.

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