Санкции Запада не смогли ослабить Россию — Figaro

Российская экономика продемонстрировала "необычайную стойкость" перед западными ограничениями.Французская газета Figaro опубликовала аналитический материал, в котором констатируется стойкость России к западным экономическим санкциям.
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