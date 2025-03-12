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Трамп заявил, что Украина готова на полное прекращение огня

Трамп заявил, что Украина готова на полное прекращение огня

Украина готова на полное прекращение огня. Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, информирует РИА Новости.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
С этим прекращением огня,Америка решила третий раз шмоньку полохматить. Ну проходили мы уже это и в Минске и в Турции. От места проведения американского разводилова России цели Запада не меняются. Как то не сочетаются готовность к прекращению огня на 30 дней и возобновление поставок вооружений и разведданных на Украину. Да и излишняя активность Макрона,говорит о том,что Европа готова срочно внести свою лепту в дело мира,новыми поставками,а то и введением ограниченного контингента под видом соглашений о поддержании безопасности Украины. Возбудилось шакалье.
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