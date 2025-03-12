Украина готова на полное прекращение огня. Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, информирует РИА Новости.
Трамп заявил, что Украина готова на полное прекращение огня
Комментарии
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Виктор Тимошевский
С этим прекращением огня,Америка решила третий раз шмоньку полохматить. Ну проходили мы уже это и в Минске и в Турции. От места проведения американского разводилова России цели Запада не меняются. Как то не сочетаются готовность к прекращению огня на 30 дней и возобновление поставок вооружений и разведданных на Украину. Да и излишняя активность Макрона,говорит о том,что Европа готова срочно внести свою лепту в дело мира,новыми поставками,а то и введением ограниченного контингента под видом соглашений о поддержании безопасности Украины. Возбудилось шакалье.
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