Виктор Тимошевский

С этим прекращением огня,Америка решила третий раз шмоньку полохматить. Ну проходили мы уже это и в Минске и в Турции. От места проведения американского разводилова России цели Запада не меняются. Как то не сочетаются готовность к прекращению огня на 30 дней и возобновление поставок вооружений и разведданных на Украину. Да и излишняя активность Макрона,говорит о том,что Европа готова срочно внести свою лепту в дело мира,новыми поставками,а то и введением ограниченного контингента под видом соглашений о поддержании безопасности Украины. Возбудилось шакалье.