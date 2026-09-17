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Татар-информ

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Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года

Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2028 года действие продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в отношении сельскохозяйственной продукции из ряда западных стран.

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