Sky News: президент Путин решительно ответит на атаку ВСУ в Курской области

Военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк предупредил о решительном ответе Москвы на атаку ВСУ в Курской области, поскольку Владимир Путин не может допустить реализации идеи захвата российской территории впервые с 1941 года.