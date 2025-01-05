Русские правила Из России впервые выслали мусульман, что строго 5 раз в день совершают молитву, где бы не находились.
Домой, в аулы: Управу на публичное расстилание ковриков нашли в законах
Комментарии
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EА
Erna Абих
Чёрт знает, что с этой их верой, верь сколько хочешь, ну пусть твоя вера будет твоей и не показушной, мешающей жить другим.
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14 час.
леонид рыбаков
ЭТО НЕ ПРОСТО НАМАЗ ЭТО ВСЕ ПО СОВЕТУ МУЛЛЫ КОТОРЫЙ ИЛИ В турции учился или у арабов бесплатно... а бесплатно его просто завербовали и он работает по разработкам англичан по раскачке ситуации .Особенно важна в этой ситуации для турок азербайджанская диаспора которая связана с турецкой разведкой или на прямую или косвенно .ТУРЦИЯ НАС НЕ НАВИДИТ ЗА ТЕ ВСЕ ТЕРРИТОРИИ ЧТО ОНА ПОТЕРЯЛА И БУДЕТ МСТИТЬ ИЗ ПОДТИШКА .ДАЖЕ ТИПА ДРУЖИТ С ПУТИНЫМ УЖЕ СКОЛЬКО РАЗ НОЖ В СПИНУ ВТЫКАЛА . ДОСТАЛА ЭТА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ЯВНЫМ ВРАГАМ А ЧТО ГОВОРИТЬ ПРО СВОИХ В ПРИ ДОЛЖНОСТЯХ ПРЕДАТЕЛЕЙ
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12 час.
Владимир Елкин
До привлечения среднеазиатов нашими нуворишами в стране все мирно уживались: и христиане, и мусульмане, и другие конфессии....Не было никаких проблем! Сегодня к нам в Россию выбросили весь мусор из мусульманских стран с агрессивным ваххабитским убеждением! Можно на 100 процентов утверждать, что без англо-саксонской морды здесь не обошлось! И проповедники, поддерживающие эти ваххабитские выходки, должны быть строго наказаны самими же мусульманами!
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11 час.
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