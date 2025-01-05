Домой, в аулы: Управу на публичное расстилание ковриков нашли в законах

леонид рыбаков

ЭТО НЕ ПРОСТО НАМАЗ ЭТО ВСЕ ПО СОВЕТУ МУЛЛЫ КОТОРЫЙ ИЛИ В турции учился или у арабов бесплатно... а бесплатно его просто завербовали и он работает по разработкам англичан по раскачке ситуации .Особенно важна в этой ситуации для турок азербайджанская диаспора которая связана с турецкой разведкой или на прямую или косвенно .ТУРЦИЯ НАС НЕ НАВИДИТ ЗА ТЕ ВСЕ ТЕРРИТОРИИ ЧТО ОНА ПОТЕРЯЛА И БУДЕТ МСТИТЬ ИЗ ПОДТИШКА .ДАЖЕ ТИПА ДРУЖИТ С ПУТИНЫМ УЖЕ СКОЛЬКО РАЗ НОЖ В СПИНУ ВТЫКАЛА . ДОСТАЛА ЭТА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ЯВНЫМ ВРАГАМ А ЧТО ГОВОРИТЬ ПРО СВОИХ В ПРИ ДОЛЖНОСТЯХ ПРЕДАТЕЛЕЙ