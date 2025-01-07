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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапорта избежит вотума недоверия – один из двух инициаторов отказался участвовать в процедуре. Часть оппозиции опасается еще большей дестабилизации «Барсы» (Diario Sport)

Напомним, 7 января оппозиция планировала официально начать процедуру вынесения президенту «Барселоны» вотума недоверия.

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