МИД КНР: Китай никогда не получал просьб от бывшего президента Филиппин Р. Дутерте о предоставлении убежища

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в понедельник заявил, что Китай никогда не получал никаких просьб о предоставлении убежища от бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте или членов его семьи.