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Китай

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МИД КНР: Китай никогда не получал просьб от бывшего президента Филиппин Р. Дутерте о предоставлении убежища

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в понедельник заявил, что Китай никогда не получал никаких просьб о предоставлении убежища от бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте или членов его семьи.

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