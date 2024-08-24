Сенатор Бондаренко призвал изменить закон для СМИ по освещению боевых действий

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил Российской Федерации России, генерал-полковник Виктор Бондарев заявил о необходимости внести поправки в российское законодательство, касающиеся раскрытия в средствах массовой информации сведений о применении новых типов вооружений и обсуждения предстоящих боевых действий.
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