Школьники на Украине проходят военную подготовку по стандартам НАТО

Украинские одиннадцатиклассники ещё в 2019 году проходили начальную военную подготовку по стандартам Североатлантического альянса, заявил сотрудник Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии