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Киев неудовлетворён темпами подготовки украинских пилотов на истребители F-16 западными странами

Киев неудовлетворён темпами подготовки украинских пилотов на истребители F-16 западными странами

На сегодняшний день союзники готовят три группы украинских пилотов по 12 человек каждая.

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