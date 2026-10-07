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Главный редактор Runet Зыков выразил уверенность, что ИИ поможет ухаживать за пожилыми родственниками

Главный редактор Runet Зыков выразил уверенность, что ИИ поможет ухаживать за пожилыми родственниками

Искусственный интеллект может стать основой системы ухода за пожилыми родственниками. Об этом RT сообщил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

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