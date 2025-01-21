Самолёт пошёл с протянутой рукой по олигархам

В истории строительства поселка Port Emm Zavidovo в Тверской области, где обнаружились следы доверенного лица олигархов Фролова, Абрамова и Абрамовича, а также сына депутата Госдумы Бекхана Агаева и офшорных кубышек, разбирался корреспондент УтроNews.
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