Самолёт пошёл с протянутой рукой по олигархам

В истории строительства поселка Port Emm Zavidovo в Тверской области, где обнаружились следы доверенного лица олигархов Фролова, Абрамова и Абрамовича, а также сына депутата Госдумы Бекхана Агаева и офшорных кубышек, разбирался корреспондент УтроNews.