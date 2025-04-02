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Российские волейболистки Акимова и Толок выиграли Кубок ЕКВ в составе итальянского клуба

Итальянская «Новара» обыграла румынский клуб «Альба-Блаж» в финале Кубка ЕКВ и завоевала трофей. В первом матче итальянская команда выиграла со счетом 3-1 (25:12, 25:20, 20:25, 25:17), во втором – со счетом 3-0 (30:28, 25:17, 28:26).

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