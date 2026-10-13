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Пиар-директор "Москвички" Екатерина Чаковская требует 1,5 млн рублей со сбившего её водителя

Пиар-директор "Москвички" Екатерина Чаковская требует 1,5 млн рублей со сбившего её водителя

Пиар-директор журнала "Москвичка", 30-летняя Екатерина Чаковская требует 1,5 млн рублей со сбившего её водителя "Камаза", 39-летнего Арама Никогосяна, сообщают в телеграм-канале "РЕН ТВ".

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