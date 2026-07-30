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Регионы России

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МИД РФ ожидает оценки США по атаке на нефтяные танкеры в Новороссийске

МИД РФ ожидает оценки США по атаке на нефтяные танкеры в Новороссийске

Министерство иностранных дел Российской Федерации рассчитывает, что власти США предоставят адекватную оценку действиям Киева и повлияют на президента Украины Владимира Зеленского после атаки на нефтяные танкеры у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

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