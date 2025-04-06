Гретцки не уверен, что рекорд Овечкина смогут побить

Сомнение в том, что кто-либо сможет превзойти достижение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выразил бывший рекордсмен канадец Уэйн Гретцки 6 апреля в ходе церемонии чествования Овечкина.
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