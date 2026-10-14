Дизельная сделка и «энергетическое перемирие» обернулись усилением ударов по российским НПЗ. На этот факт обращает внимание военный волонтёр и публицист Алексей Живов.
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