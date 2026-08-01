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Журнал «Профиль»

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Украина обжаловала решение МОК о временном восстановлении в правах Олимпийского комитета России

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение иска от Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, который требует отменить решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении признания Олимпийского комитета России (ОКР).

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