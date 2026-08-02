Новые атаки на морскую логистику Украины: под ударами сухогрузы Российские войска продолжают наносить удары по портам черноморского побережья, ун.
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Новые атаки на морскую логистику Украины: под ударами сухогрузы Российские войска продолжают наносить удары по портам черноморского побережья, ун.
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