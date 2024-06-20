Вьетнам приветствует Путина, игнорируя США

Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Вьетнам приветствовал президента России Владимира Путина, подчеркнув свои многолетние отношения с Москвой, несмотря на критику США по поводу спецоперации Кремля на Украине.
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