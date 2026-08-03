Депутат Нилов назвал условия для работы подростков в выходные и праздники

С 14 лет подростки могут трудиться в выходные и праздники, если нашли работу через центр занятости или студотряды, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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