«Его убил сатана»: прихожане и соратники рассказали о погибшем в Дербенте отце Николае

В Дербенте террористы зверски убили старейшего священника Дагестана протоиерея Николая Котельникова. Настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы любили и уважали все — и православные, и мусульмане, и иудеи.
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