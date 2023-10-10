Сергей Михеев: Почему таким людям так долго доверяли?

лина любимцева Доверяли, ИЛИ БЫЛИ В ДОЛЕ? Те, кто "доверял"?... Да и "Роснано" никогда не была эффективной. Эту фирмочку спонсировали из БЮДЖЕТА!! Как однажды Чубайс на вопрос:"А будет ли премия?" "с юмором" ответил: "Да без проблем!! ДЕНЕГ МНОГО"...

лл лина любимцева ЦБ "России" - АМЕРИКАНСКИЙ БАНК. А Набиуллина летала в США отчитываться перед Госдепом. Может и сейчас летает рапортовать, только нам не говорят об этом...