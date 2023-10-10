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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Сергей Михеев: Почему таким людям так долго доверяли?

Сергей Михеев: Почему таким людям так долго доверяли?

Компания «Роснано» заявила, что не может исполнять обязательства перед кредиторами за счет собственных средств - собственные средства закончились.

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Комментарии
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лина любимцева
Доверяли, ИЛИ БЫЛИ В ДОЛЕ?  Те, кто &quot;доверял&quot;?... Да и &quot;Роснано&quot; никогда не была эффективной. Эту фирмочку  спонсировали из БЮДЖЕТА!! Как  однажды Чубайс   на вопрос:&quot;А будет ли премия?&quot; &quot;с юмором&quot; ответил:  &quot;Да без проблем!!  ДЕНЕГ МНОГО&quot;...
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17 час.
лл
лина любимцева
ЦБ &quot;России&quot; - АМЕРИКАНСКИЙ БАНК. А  Набиуллина  летала в США отчитываться перед Госдепом. Может и сейчас летает  рапортовать, только нам не говорят об этом...
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Олег Тимофеев
Ночь сварога когда человек ни @на не видит не слышит как со Сталиным в 30х.
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