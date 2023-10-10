Компания «Роснано» заявила, что не может исполнять обязательства перед кредиторами за счет собственных средств - собственные средства закончились.
Сергей Михеев: Почему таким людям так долго доверяли?
Комментарии
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лина любимцева
Доверяли, ИЛИ БЫЛИ В ДОЛЕ? Те, кто "доверял"?... Да и "Роснано" никогда не была эффективной. Эту фирмочку спонсировали из БЮДЖЕТА!! Как однажды Чубайс на вопрос:"А будет ли премия?" "с юмором" ответил: "Да без проблем!! ДЕНЕГ МНОГО"...
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17 час.
лл
лина любимцева
ЦБ "России" - АМЕРИКАНСКИЙ БАНК. А Набиуллина летала в США отчитываться перед Госдепом. Может и сейчас летает рапортовать, только нам не говорят об этом...
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ночь сварога когда человек ни @на не видит не слышит как со Сталиным в 30х.
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4 час.
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