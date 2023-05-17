ЗРК «Птицелов» накануне принятия на вооружение

Предполагаемый облик ЗРК "Птицелов" в виде фотоколлажа. Фото Telegram / "Вестник ПВО" В течение нескольких последних лет российская промышленность разрабатывала целое семейство самоходных зенитных ракетных комплексов на основе унифицированного боевого модуля «Сосна».