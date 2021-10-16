Кандидат в президенты Узбекистана предложил взимать налоги с мигрантов

Взимать налоги с доходов трудовых мигрантов, работающих за рубежом, предложил 14 октября кандидат в президенты Узбекистана, лидер партии «Миллий Тикланиш» (Национальное возрождение) Алишер Кадыров в своем выступлении перед избирателями в Наманганской области.
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