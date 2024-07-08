Екатеринбуржца арестовали в Сочи за тату с нацистской символикой

Житель Екатеринбурга помещен под арест в Сочи за экстремистскую татуировку. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края, в дежурную часть отдела полиции Лазаревского района Сочи поступил сигнал, что на центральном пляже находится мужчина, на теле которого есть татуировки с изображением запрещенной символики.