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Артиллерия ВДВ уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерия ВДВ уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны РФ 20 января сообщило, что гаубица «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Гвоздика» на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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