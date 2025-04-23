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Мадрид (ATP). 1-й круг. Сафиуллин сыграет с Риндеркнешем, Бублик – с Микельсеном, Монфис встретится с Гойо, Фоньини – с Дьере, Чилич – с Бонзи

Мадрид (ATP). 1-й круг. Сафиуллин сыграет с Риндеркнешем, Бублик – с Микельсеном, Монфис встретится с Гойо, Фоньини – с Дьере, Чилич – с Бонзи

Сетка турнира здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 23 апреля – 4 мая 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Первый круг Роман Сафиуллин (Россия)  Артур Риндеркнеш (Франция) Дата проведения 23 апреля, 12.

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