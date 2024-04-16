Премьер Нетаньяху: Израиль отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях»

Израиль отреагирует на атаку Ирана, осуществленную 13 апреля, «мудро, а не на эмоциях». Об этом, как информирует радиостанция Kan, заявил правящей партии «Ликуд» руководитель правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
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