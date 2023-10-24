Эффект Пиноккио: ученые выяснили, что происходит с человеком, когда он врет

Все знают сказки про Буратино и его прототипа Пиноккио. А вы в курсе, в чем отличие деревянных кукол? В истории Алексея Толстого у деревянного мальчика не было особенного свойства, такого, как у героя, придуманного Карло Коллоди.
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