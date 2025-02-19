"Первого немца мне пришлось убить в первом же бою". История автоматчика Николая Лапочкина

Гвардеец Николай Лапочкин принимал участие в освободительных войнах трех стран, был дважды ранен. Он проник глубоко в немецкий тыл и принимал участие в многочисленных рейдах, убивая множество солдат противника и взрывая немецкие минометные батареи противотанковыми гранатами.
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