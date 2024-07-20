Сколько знаний потеряно для истории?

Мир без книг, без истории, без мудрости, накопленной поколениями до нас. Трудно вообразить? А ведь именно это происходит, когда огонь, война или просто время стирают с лица земли библиотеки - хранилища знаний, собранных веками.
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