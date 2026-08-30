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Точка бифуркации. Визит старой «дамы» в Москву.

Точка бифуркации. Визит старой «дамы» в Москву.

Эпиграф: «Мы будем так бороться за мир, что камня на камне от него не оставим! А зачем нам мир, в котором нет места России?» (В.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Додумывать можно что угодно, тем более что официальных заявлений не было, стали "далать политику" без огласки для общества.
И вот автор снова - "В обороне войны не выигрываются!". А что дал Брусиловский прорыв в августе 1916 года?
Для Российской империи успех Брусилова обошёлся очень дорого — по официальным данным, более полумиллиона  потерь, из них только 10% — пленные, в основном — убитые и раненые.
А потом ещё гибель под Ковелем почти 30 тысяч солдат и офицеров императорской гвардии. ...
Стали призывать всех — уголовников, политически ненадёжных, больных, отлавливать дезертиров, которых было до 1,5 миллиона за всю войну.
И как поддержали страны Антанты, которые и выиграли войну с Германией.

Профиль пользователя Анд
Анд

Это тип намекает автор что были шпроты консервированные а станут про жаренные а вместе сними и джентльмены начнут греться в лучах, но не солнца, а результатов ядерного распада более близкого?

Профиль пользователя Андрей Фролов
Андрей Фролов

Ситуация с визитом главы ЦРУ действительно вызывает вопросы, поскольку вспомним, что предыдущие внезапные визиты состоялись сразу после гибели Курска и непосредственно перед началом СВО. Что-то очень серьезное будет иметь место...