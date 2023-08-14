Курс доллара на Мосбирже вышел на новый рекорд, преодолев отметку, взятую в марте 2022 года.В частности, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года.
Впервые с марта 2022 года: Доллар вышел на новый рекорд
Комментарии
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Александр Макеев
Не обеспеченная золотым и товарным эквивалентом мошенническая зелёная бумажка американского супер массового производства ценнее, чем не обеспеченная золотом, но обеспеченная товарной массой разного цвета бумажка российского в скудном количестве изготовления.
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