В США гадают, подпишет ли Трамп санкции против РФ, назвав виновного в «мясорубке» на Украине

В настоящее время в США подготовили очередной пакет антироссийских ограничений. Под санкции могут попасть банки и энергетические компании России для усиления давления Вашингтона на Москву в ходе переговоров об урегулировании конфликта с Киевом.
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