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На Восточном экономическом форуме во Владивостоке заработала зона 5G

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке заработала зона 5G

Доступ к сети 5G появился на территории Xl Восточного экономического форума во Владивостоке. Покрытие охватывает участки площадки ВЭФ, в том числе «Улицу Дальнего Востока», выставочные пространства субъектов РФ, территорию набережной бухты Аякс и зоны с интерактивными экспозициями.

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