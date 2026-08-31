На Восточном экономическом форуме во Владивостоке заработала зона 5G

Доступ к сети 5G появился на территории Xl Восточного экономического форума во Владивостоке. Покрытие охватывает участки площадки ВЭФ, в том числе «Улицу Дальнего Востока», выставочные пространства субъектов РФ, территорию набережной бухты Аякс и зоны с интерактивными экспозициями.